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13.01.2022  08:59   Рита Парфенова

В Харькове остановили уличную торговлю бензином, сигаретами и неизвестным алкоголем (фото)

За прошедшие сутки патрульные полицейские зафиксировали семь нарушителей, торговавших подакцизными товарами.

В Харькове патрульные выявляли факты торговли подакцизными товарами

Нарушителя, торговавшего бензином прямо на проезжей части, обнаружили на улице Гвардейцев Широнинцев, передает РЕДПОСТ. Мужчина находился рядом с припаркованным автомобилем, в котором были канистры с топливными материалами.

На проспекте Гагарина патрульные полицейские обнаружили заведение, в котором не оказалось разрешительных документов на торговлю алкоголем.

В Харькове патрульные выявляли факты торговли подакцизными товарами

Кроме этого, правоохранители обнаружили пять уличных точек, в которых велась торговля контрафактными сигаретами. У реализаторов не было необходимой лицензии на продажу табачных изделий. На пачках с сигаретами также отсутствовали нужные акцизные марки.

В Харькове патрульные выявляли факты торговли подакцизными товарами

Для установления обстоятельств происшествия во всех случаях патрульные вызвали следственно оперативную группу.

Напомним, во время рейда на Московском проспекте 9 декабря 2021 года правоохранители обнаружили незаконную продажу сигарет - лицензии на их продажу у продавца не было. Поэтому стражи порядка изъяли 2470 пачек сигарет.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  патрульные, сигареты, харьков
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