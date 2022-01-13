13.01.2022 08:59 Рита Парфенова

В Харькове остановили уличную торговлю бензином, сигаретами и неизвестным алкоголем (фото)

За прошедшие сутки патрульные полицейские зафиксировали семь нарушителей, торговавших подакцизными товарами.

Нарушителя, торговавшего бензином прямо на проезжей части, обнаружили на улице Гвардейцев Широнинцев, передает РЕДПОСТ. Мужчина находился рядом с припаркованным автомобилем, в котором были канистры с топливными материалами.



На проспекте Гагарина патрульные полицейские обнаружили заведение, в котором не оказалось разрешительных документов на торговлю алкоголем.





Кроме этого, правоохранители обнаружили пять уличных точек, в которых велась торговля контрафактными сигаретами. У реализаторов не было необходимой лицензии на продажу табачных изделий. На пачках с сигаретами также отсутствовали нужные акцизные марки.





Для установления обстоятельств происшествия во всех случаях патрульные вызвали следственно оперативную группу.

Напомним, во время рейда на Московском проспекте 9 декабря 2021 года правоохранители обнаружили незаконную продажу сигарет - лицензии на их продажу у продавца не было. Поэтому стражи порядка изъяли 2470 пачек сигарет.