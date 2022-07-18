18.07.2022 13:26 Рита Парфенова

У Харькові затримали торговця цигарками без ліцензії

Правила торгівлі тютюновими виробами порушувались у Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.



17 липня оперативники Нацполіції разом із дільничними офіцерами відпрацьовували територію міста та у Холодногірському районі виявили факт нелегальної торгівлі тютюновими виробами.



Чоловік торгував цигарками без марок акцизного збору, ліцензії на продаж тютюнових виробів також не мав. Поліцейські вилучили у правопорушника 550 пачок цигарок.



Щодо реалізатора складено адміністративний протокол за ч.1 ст.156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Зібрані матеріали скеровано до суду.