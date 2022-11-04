04.11.2022 10:32 Рита Парфенова

У деокупованому місті Харківської області вилучили контрабанду (фото)

В Ізюмі поліцейські вилучили 430 пачок цигарок без марок акцизного збору на суму близько 25 тисяч гривень

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Нелегальну торгівлю підакцизними товарами виявили та припинили на одному з торгівельних майданчиків Ізюму працівники превенції Ізюмського РУП спільно з патрульними.



При перевірці з'ясувалося, що на продукції відсутні марки акцизного збору, немає ліцензії на реалізацію тютюнових виробів.





За даним фактом складений адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 200 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.



Зібрані матеріали направлені до суду.

Нагадаємо, в Балаклії поліцейські вилучили сурогатний алкоголь та цигарки на суму майже 86 тисяч гривень