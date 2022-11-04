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04.11.2022  10:32   Рита Парфенова

У деокупованому місті Харківської області вилучили контрабанду (фото)

В Ізюмі поліцейські вилучили 430 пачок цигарок без марок акцизного збору на суму близько 25 тисяч гривень

Новини Харкова: в Ізюмі вилучили контрафактні цигарки

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Нелегальну торгівлю підакцизними товарами виявили та припинили на одному з торгівельних майданчиків Ізюму працівники превенції Ізюмського РУП спільно з патрульними.

При перевірці з'ясувалося, що на продукції відсутні марки акцизного збору, немає ліцензії на реалізацію тютюнових виробів.

Новини Харкова: в Ізюмі вилучили контрафактні цигарки

За даним фактом складений адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 200 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Зібрані матеріали направлені до суду.

Новини Харкова: в Ізюмі вилучили контрафактні цигарки

Нагадаємо, в Балаклії поліцейські вилучили сурогатний алкоголь та цигарки на суму майже 86 тисяч гривень

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  сигареты, контрабанда, харьков
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