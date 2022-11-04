04.11.2022 10:54

Депутат-підприємець з-під Куп’янська годував окупантів та організував вивіз зерна до рф

Посібнику окупантів оголошено про підозру та взято під варту

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, депутат Курилівської сільської ради Куп’янського району, будучи фактичним власником сільгосподарських підприємств, під час окупації с. Кругляківка Куп‘янського району допомогав ворожим військам. Так, чоловік добровільно передавав російським військовим пальне, м‘ясо худоби та автомобілі підприємств для використання їх армією країни-агресора.



Підприємець-депутат завжди був «гостем» всіх нарад окупаційної адміністрації. Так, після однієї із зустрічей з представниками рф він наказав своїм підлеглим зібрати пшеницю. Одна частина врожаю передавалась російським військовим, інша — до рф з отриманням частини прибутку військовими ворожої армії.



Все зерно співробітники привозили на склади одного з підприємств депутата, а після цього воно вивозилось на автівках з російськими номерами у супроводі армії держави-агресора.



Але на цьому поплічник окупантів не зупинився. Він встиг побудувати дружні стосунки з представниками «Военно-гражданской администрации Харьковской области» та отримував від них дизельне паливо для заправки своєї сільськогосподарської техніки з метою посіву та збору врожаю.



Крім того, депутат навіть здійснив перереєстрацію свого підприємства за законодавством рф для сплати податків до російського бюджету.



Правоохоронці затримали пособника окупантів.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

3 листопада суддя Київського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання прокурорів обласної прокуратури щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, гендиректора Куп’янського молококонсервного заводу, який постачав молочну продукцію власного заводу окупантам та на територію так званої «ДНР», взято під варту.