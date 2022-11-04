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04.11.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

У харківському ТРЦ проведуть культурні заходи

Людей запрошують культурно та цікаво провести час.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ТРЦ «Нікольський».
 
Повідомляється, що 5 листопада на паркінгу ТРЦ Nikolsky відбудеться вокально-симфонічний концерт присвячений місту-герою Харкову за участю солістів та інструменталістів «Схід Опера». В програмі твори українських та європейських композиторів, та українські народні пісні.
 
6 листопада для харків'ян, також на паркінгу ТРЦ Nikolsky відбудеться музична вистава «Уфті-Туфті» про дівчинку Люсі, яка весь час втрачала свої хусточки, шкарпеточки та фартушки; про звірів, які зустрічаються їй у чарівному лісі; та про Їжачиху-пралю Уфті-Туфті, яка дуже чемна й допомагає Люсі у відтворенні чистоти, яку так полюбляють англійці. Вхід вільний!
 
Нагадаємо, Харківський ярмарок хендмейду пройде у Вроцлаві.
 
Источник:   ТРЦ "Нікольський"
 Тэги:  харьков, театр
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