Два дні в одному з районів Харкова відключитимуть електрику: нові дати

Змінено дати відключення через ремонтні роботи у Холодногірському районі Харкова
Буде знеструмлено частину споживачів Холодногірського району м. Харкова, а саме:
У ці терміни будуть проводитися невідкладні ремонтні роботи на високовольтних лініях електропередачі
Жителів району просять звернути увагу на те, що анонсоване раніше відключення на 6 і 7 листопада скасовується!
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