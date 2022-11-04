04.11.2022 11:16 Рита Парфенова

Два дні в одному з районів Харкова відключитимуть електрику: нові дати

Змінено дати відключення через ремонтні роботи у Холодногірському районі Харкова



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Відключення відбудеться у вівторок та середу, 8-9 листопада, з 8.00 до 16.00.

Буде знеструмлено частину споживачів Холодногірського району м. Харкова, а саме:

вул. Холодногірська,

вулиці, прилеглі до станції метро "Холодна гора",

мікрорайон "Новий побут".

У ці терміни будуть проводитися невідкладні ремонтні роботи на високовольтних лініях електропередачі

Жителів району просять звернути увагу на те, що анонсоване раніше відключення на 6 і 7 листопада скасовується!