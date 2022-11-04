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04.11.2022  11:16   Рита Парфенова

Два дні в одному з районів Харкова відключитимуть електрику: нові дати

Змінено дати відключення через ремонтні роботи у Холодногірському районі Харкова


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Відключення відбудеться у вівторок та середу, 8-9 листопада, з 8.00 до 16.00.

Буде знеструмлено частину споживачів Холодногірського району м. Харкова, а саме:

  • вул. Холодногірська,
  • вулиці, прилеглі до станції метро "Холодна гора",
  • мікрорайон "Новий побут".

У ці терміни будуть проводитися невідкладні ремонтні роботи на високовольтних лініях електропередачі

Жителів району просять звернути увагу на те, що анонсоване раніше відключення на 6 і 7 листопада скасовується!

Тэги:  отключение света, харьков
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