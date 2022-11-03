03.11.2022 17:25 Віталій Хінєвіч
Харківський ярмарок хендмейду пройде у Вроцлаві
Ярмарок українських майстрів Artishop пройде в Польщі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на slowmarket.ua.
Повідомляється, що 12 листопада у Вроцлаві пройде ярмарок Artishop.
У програмі фестивалю:
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прикраси з бісеру, дерева, живих квітів, каміння, меді, срібла;
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аксесуари з української символікою;
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іграшки;
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домашні декор;
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кераміка;
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мило;
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торби з розписом;
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макраме.
А ще на заході буде представлений благодійний стенд, 100% з продажів якого підуть на користь харківським волонтерам, які допомагають ЗСУ та цивільним харків'янам
Ямарок пройде 12 листопада-11.00-19.00 за адресою: Arkady, ul. Powstańców Śląskich 2-4, Wrocław. Вхід: вільний.
Нагадаємо, Харківська бібліотека потребує
на відновлення 128 мільйонів гривень.
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