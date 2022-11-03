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03.11.2022  17:25   Віталій Хінєвіч

Харківський ярмарок хендмейду пройде у Вроцлаві

Ярмарок українських майстрів Artishop пройде в Польщі.

Харків ярмарка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на slowmarket.ua.
 
Повідомляється, що 12 листопада у Вроцлаві пройде ярмарок Artishop.
 
У програмі фестивалю:
 
  • прикраси з бісеру, дерева, живих квітів, каміння, меді, срібла;
  • аксесуари з української символікою;
  • іграшки;
  • домашні декор;
  • кераміка;
  • мило;
  • торби з розписом;
  • макраме.
А ще на заході буде представлений благодійний стенд, 100% з продажів якого підуть на користь харківським волонтерам, які допомагають ЗСУ та цивільним харків'янам
 
Ямарок пройде 12 листопада-11.00-19.00 за адресою: Arkady, ul. Powstańców Śląskich 2-4, Wrocław. Вхід: вільний.
 
Нагадаємо, Харківська бібліотека потребує на відновлення 128 мільйонів гривень.
 
Источник:   slowmarket.ua
 Тэги:  харьков, ярмарка
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