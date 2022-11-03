Харківський ярмарок хендмейду пройде у Вроцлаві

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Гороскоп на 3 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.

Прогноз погоди у Харкові на 3 листопада Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.