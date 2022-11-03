03.11.2022 17:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області дідусь здав поліції боєприпаси

Житель села Калинове звернувся до правоохоронців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на офіцерів громад в Харківської області.

Повідомляється, що 60-річний мешканець села Калинове Харківської області виявив бажання добровільно здати боєприпаси. Також він розповів, що близько місяця тому в лісосмузі біля села знайшов знайшов 169 набоїв калібру 12,7, дві кумулятивні гранати та одну осколкову фугасну до РПГ-7 та ящик з 52 гранатами ВОГ до АГС-17.

Для того, щоб боєприпаси не потрапили до рук дітей та інших осіб, чоловік забрав беоприппаси до себе додому.

Таким чином, громадянин втратив відповідальність за незаконне зберігання боєприпасів, але й попередив можливі наслідки необачного поводження з вибухонебезпечними предметами.

Чоловік, який повідомив про свою знахідку, до покарання притягуватися не буде, адже ті громадяни, які добровільно здають зброю та боєприпаси, звільняються від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України.

«Нагадуємо, що за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років»-зазначили правоохоронці.