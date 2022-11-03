03.11.2022 18:00 Дмитро Колонєй

Мер Харкова привітав ракетників та артилерістів із професійним святом

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня ракетних військ та артилерії.



Мер Харкова привітав ракетників та артилерістів із професійним святом



Мер Харкова привітав ракетників та артилерістів із професійним святом

"Шановні військовослужбовці!

Вітаю вас із Днем ракетних військ та артилерії! Дату вашого свята обрали на честь початку операції з визволення Києва за часів Другої світової війни, щоб відзначити значний внесок артилеристів у визволення України.

Сьогодні ви бороните рідну землю від російського агресора, який був упевнений, що захопить нашу країну за кілька днів, а ми боремося вже вісім місяців та впевнено йдемо до перемоги. Це відбувається, у тому числі, завдяки вам, адже ваша військова професія - одна з найважливіших на фронті. Саме ви наносите зброєю великого калібру найбільші втрати ворогові, виганяючи російську нечисть з нашої землі.

Дякую за український Харків та за те, що захистили наші домівки! Я бажаю вам міцного здоров'я, сил, швидкої перемоги та повернення додому, до рідних. Дякую вам від усіх харків'ян за подвиг, бо, як би це пафосно не звучало, так воно і є!"