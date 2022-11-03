03.11.2022 18:35 Дмитро Колонєй

Із полону повернулися 107 українських воїнів

Відбувся черговий обмін військовополоненими.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посилання на ГУР МО, України, у рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими відбувся черговий обмін.

З російського полону вдалося повернути ще 107 військовослужбовців:

33 бійці Національної гвардії України,

21 представник Військово-морських сил,

20 воїнів Збройних сил України,

18 — ДПСУ,

13 — Сил тероборони і

1 - Нацполіції

1 - Державної спеціальної служби транспорту.

Визволені представники рядового і сержантського складу та шестеро офіцерів. Наймолодшому звільненому виповнилося 19 років, найстаршому — 54 роки. 74 воїна були евакуйовані з “Азовсталі”, 83 особи отримали серйозні поранення під час бойових дій. Частина з визволених захисників перебуває у критичному стані.

Триває робота над наступними обмінами. Україна поверне всіх Захисників та Захисниць, які перебувають у ворожому полоні.