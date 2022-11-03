03.11.2022 18:35 Дмитро Колонєй
Із полону повернулися 107 українських воїнів
Відбувся черговий обмін військовополоненими.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посилання на ГУР МО, України, у рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими відбувся черговий обмін.
З російського полону вдалося повернути ще 107 військовослужбовців:
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33 бійці Національної гвардії України,
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21 представник Військово-морських сил,
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20 воїнів Збройних сил України,
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18 — ДПСУ,
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13 — Сил тероборони і
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1 - Нацполіції
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1 - Державної спеціальної служби транспорту.
Визволені представники рядового і сержантського складу та шестеро офіцерів. Наймолодшому звільненому виповнилося 19 років, найстаршому — 54 роки. 74 воїна були евакуйовані з “Азовсталі”, 83 особи отримали серйозні поранення під час бойових дій. Частина з визволених захисників перебуває у критичному стані.
Триває робота над наступними обмінами. Україна поверне всіх Захисників та Захисниць, які перебувають у ворожому полоні.
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