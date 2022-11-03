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03.11.2022  18:35   Дмитро Колонєй

Із полону повернулися 107 українських воїнів

Відбувся черговий обмін військовополоненими.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посилання на ГУР МО, України, у рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими відбувся черговий обмін.
 
З російського полону вдалося повернути ще 107 військовослужбовців:
  • 33 бійці Національної гвардії України,
  • 21 представник Військово-морських сил,
  • 20 воїнів Збройних сил України,
  • 18 — ДПСУ,
  • 13 — Сил тероборони і
  • 1 - Нацполіції
  • 1 - Державної спеціальної служби транспорту.
Визволені представники рядового і сержантського складу та шестеро офіцерів. Наймолодшому звільненому виповнилося 19 років, найстаршому — 54 роки. 74 воїна були евакуйовані з “Азовсталі”, 83 особи отримали серйозні поранення під час бойових дій. Частина з визволених захисників перебуває у критичному стані.
 
Триває робота над наступними обмінами. Україна поверне всіх Захисників та Захисниць, які перебувають у ворожому полоні.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  плен, обмен военнопленными, украина, агрессия россии
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