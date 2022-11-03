03.11.2022 19:07 Дмитро Колонєй

Ворог здійснював обстріли по низці населених пунктів Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 3 листопада 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Ворог здійснював обстріли по низці населених пунктів Харківщини (відео)



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Зокрема, це Павлоград Дніпропетровської області та Авдіївка і Вугледар на Донеччині.

Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, зокрема і з території республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча. Ворог застосував ударний БпЛА;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Званівка;

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 12 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили

3 райони зосередження живої сили, 2 райони скупчення озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.