    
Главная Новини Харкова Армія Ворог здійснював обстріли по низці населених пунктів Харківщини (відео)
03.11.2022  19:07   Дмитро Колонєй

Ворог здійснював обстріли по низці населених пунктів Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 3 листопада 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Ворог здійснював обстріли по низці населених пунктів Харківщини (відео)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 
 
Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Зокрема, це Павлоград Дніпропетровської області та Авдіївка і Вугледар на Донеччині.
 
Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, зокрема і з території республіки білорусь.
 
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча. Ворог застосував ударний БпЛА;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Званівка;
Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 12 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.
 
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 
3 райони зосередження живої сили, 2 райони скупчення озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.
 
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.11 ЖКГ Ворогом пошкоджено четверту частину контейнерів: комунальники Харкова відкрили майстерню 03.11 Армія Із полону повернулися 107 українських воїнів 03.11 Надзвичайні події Під Харковом жінка насаджувала російські наративи у школі (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 