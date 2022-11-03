03.11.2022 19:25 Дмитро Колонєй

Ворогом пошкоджено четверту частину контейнерів: комунальники Харкова відкрили майстерню

Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» відкрили майстерню з обслуговування та ремонту обладнання. Там ремонтують контейнери для збирання побутових відходів. Тепер такі роботи, як зварювання, фарбування, рихтування, ведуться не на відкритому просторі, а в зручному приміщенні, яке збудували власними силами, використовуючи матеріали від зруйнованих будівель.

Усього з 24 лютого було пошкоджено близько тисячі контейнерів - четверту частину всіх контейнерів підприємства.

Майстер КВПВ Олег Євсюков зазначив, що за тиждень у майстерні ремонтують близько 25 контейнерів різних типів. Основні пошкодження - знос обладнання, корозія, вм'ятини. Також продовжують привозити контейнери, пошкоджені внаслідок обстрілів, з вул. Дружби Народів, вул. Леся Сердюка, вул. Метробудівників та ін.

Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко повідомив, що також на підприємстві почали будівництво ангару на чотири машиномісця, який планується відкрити до Нового року.

«Там ремонтуватимуть сміттєвози та бункеровози з відкидними кабінами та кузовами на повну висоту. Поки що така спецтехніка ремонтується на відкритому просторі. Це незручно та затягує час ремонту. Після завершення будівництва ангару робота підприємства значно покращиться», - наголосив Олексій Артикуленко.