03.11.2022 20:01 Дмитро Колонєй
Ціни на яйця знизяться: стало відомо коли
Про те, яким чином це вдасться зробити, розповіли у Мінагрополітики.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Мінагрополітики, за словами заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, зростання цін на яйця наразі майже зупинилося й станом на 27 жовтня 2022 року вартість десятка становила 60,1 грн. Планується зниження вартості популярного продукту.
Яким чином та у які строки буде знижена вартість яєць
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Відновлять поголів’я птиці на 6,5 млн. Це відбудеться до кінця року.
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Тоді ж посадять птицю. Від цього моменту до початку повноцінного знесення яєць має пройти 150 днів (п’ять місяців). Тоді ж варто очікувати зниження цін до економічно обґрунтованих.
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Укладено меморандум між Мінагрополітики з асоціацією «Союз птахівників України» задля стабілізації цін на курячі яйця та недопущення перевищення гуртово-відпускних цін від цін, за якими яйця постачають до торговельних мереж.
На зростання ціни на яйця цього року вплинуло значне скорочення поголів’я курей та падіння виробництва через воєнні дії. Наприклад, у вересні було вироблено 9 295 млн шт. яєць, що на 15,7% менше, ніж за вересень 2021 року. Тоді ж ціна зросла з 29,91 грн до в середньому 62,1 грн.
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