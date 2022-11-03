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03.11.2022  20:01   Дмитро Колонєй

Ціни на яйця знизяться: стало відомо коли

Про те, яким чином це вдасться зробити, розповіли у Мінагрополітики.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Мінагрополітики, за словами заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, зростання цін на яйця наразі майже зупинилося й станом на 27 жовтня 2022 року вартість десятка становила 60,1 грн. Планується зниження вартості популярного продукту.

Яким чином та у які строки буде знижена вартість яєць

  1. Відновлять поголів’я птиці на 6,5 млн. Це відбудеться до кінця року.
  2. Тоді ж посадять птицю. Від цього моменту до початку повноцінного знесення яєць має пройти 150 днів (п’ять місяців).  Тоді ж варто очікувати зниження цін до економічно обґрунтованих.
  3. Укладено меморандум між Мінагрополітики з асоціацією «Союз птахівників України» задля стабілізації цін на курячі яйця та недопущення перевищення гуртово-відпускних цін від цін, за якими яйця постачають до торговельних мереж.
На зростання ціни на яйця цього року вплинуло значне скорочення поголів’я курей та падіння виробництва через воєнні дії. Наприклад, у вересні було вироблено 9 295 млн шт. яєць, що на 15,7% менше, ніж за вересень 2021 року. Тоді ж ціна зросла з 29,91 грн до в середньому 62,1 грн.
 
Источник:   Мінагрополітики
 Тэги:  цена, яйца, украина
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