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06.12.2022  16:58   Дмитро Колонєй

У День Збройних Сил звільнені з полону десятки українців

Про це інформує воєнна розвідка України.


ГУР МО України
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у День Збройних Сил Координаційному штабу вдалося визволити з полону 60 військовослужбовців:
 
  • 34 — воїни Збройних Сил України,
  • 18 представників Військово-морських Сил,
  • 6 бійців Держприкордонслужби
  • 2 нацгвардійці.
 
Серед звільнених:
  • 15 офіцерів і
  • 45 представників рядового та сержантського складу.
 
Врятовано 34 оборонців Маріуполя, в тому числі 14 евакуйованих з «Азовсталі».
 
Майже всі визволені захисники мають поранення, багато з них знаходяться у важкому стані.
 
Найстаршому з визволених Захисників — 58 років, наймолодшому — 21 рік. Серед звільнених — двоє жінок: військовий медик та представниця ВМС.
 
Триває робота над наступними обмінами. 
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  плен, обмен военнопленными, украина, агрессия россии
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