06.12.2022 16:58 Дмитро Колонєй

У День Збройних Сил звільнені з полону десятки українців

Про це інформує воєнна розвідка України.



ГУР МО України

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, у День Збройних Сил Координаційному штабу вдалося визволити з полону 60 військовослужбовців:

34 — воїни Збройних Сил України,

18 представників Військово-морських Сил,

6 бійців Держприкордонслужби

2 нацгвардійці.

Серед звільнених:

15 офіцерів і

45 представників рядового та сержантського складу.

Врятовано 34 оборонців Маріуполя, в тому числі 14 евакуйованих з «Азовсталі».

Майже всі визволені захисники мають поранення, багато з них знаходяться у важкому стані.

Найстаршому з визволених Захисників — 58 років, наймолодшому — 21 рік. Серед звільнених — двоє жінок: військовий медик та представниця ВМС.

Триває робота над наступними обмінами.