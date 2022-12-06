06.12.2022 16:58 Дмитро Колонєй
У День Збройних Сил звільнені з полону десятки українців
Про це інформує воєнна розвідка України.
ГУР МО України
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, у День Збройних Сил Координаційному штабу вдалося визволити з полону 60 військовослужбовців:
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34 — воїни Збройних Сил України,
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18 представників Військово-морських Сил,
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6 бійців Держприкордонслужби
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2 нацгвардійці.
Серед звільнених:
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15 офіцерів і
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45 представників рядового та сержантського складу.
Врятовано 34 оборонців Маріуполя, в тому числі 14 евакуйованих з «Азовсталі».
Майже всі визволені захисники мають поранення, багато з них знаходяться у важкому стані.
Найстаршому з визволених Захисників — 58 років, наймолодшому — 21 рік. Серед звільнених — двоє жінок: військовий медик та представниця ВМС.
Триває робота над наступними обмінами.
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