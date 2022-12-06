06.12.2022 17:15 Віталій Хінєвіч

У селах Чугуївського району відновили електропостачання

Наразі понад 1500 споживачів знову мають можливість користуватися електрикою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Повідомляється, що фахівці Чугуївського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селах Леб'яже, Юрченкове та Іванівка Чкаловської громади Чугуївського району.

"Особливо чекали на світло у с. Юрченкове, бо село не газифіковане. Нарешті 250 наших абонентів тут отримали умови для більш комфортного життя", - зазначили у Чугуївському РЕМ.

За словами енергетиків, складність відновлювальних робіт полягала у необхідності дочекатися розмінування території, а також у великих обсягах пошкоджень електрообладнання.

"Ми побачили тут розбиті трансформаторні підстанції, обірвані проводи, зруйновані опори. Тільки в одному с.Леб'яже уламками були пробиті чотири трансформатори. На відновлення нам знадобилося близько двох місяців", - зазначили в обленерго.

Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання у с.Коробочкине, адже третина села досі без світла. Роботи із розмінування території вже проведено, і енергетики мають змогу приступити до завершальних робіт у цьому населеному пункті.