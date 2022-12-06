06.12.2022 17:31 Дмитро Колонєй

Реєструвати автомобілі тепер будуть інакше: стало відомо як саме

У чому полягають зміни в алгоритмі реєстрації та перереєстрації транспортного засобу, розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець.



Нацполіція

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Портал МВС, дві постанови Кабінету Міністрів України №1019 та №1299, які вносять зміни в процедуру реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, набувають чинності 14 грудня 2022 року. Заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець поінформував про зміни.

Що зміниться в алгоритмі реєстрації та перереєстрації транспортного засобу:

Експертне дослідження авто, яке проводить Експертна служба МВС, виокремлюється (але не скасовується) з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Тепер його треба проходити до того, як звертатись за послугою реєстрації та перереєстрації.

Крім зручності, пов’язаної з екстериторіальністю, таке виокремлення ще й дозволяє у майбутньому проводити реєстраційні дії з транспортними засобами онлайн за допомогою двох смартфонів чи комп’ютерів — власника і покупця. Виокремлення цієї процедури дозволяє перенести реєстраційні дії з авто в онлайн.

Алгоритм реєстрації транспортного засобу в Україні при купівлі-продажу авто:

спочатку варто звернутись до Експертної служби МВС та отримати їх висновок про транспортний засіб; потім дві сторони - власник та покупець або їх представники - із чинним висновком звертаються до сервісного центру МВС і проводять перереєстрацію транспортного засобу. Або також це можна буде зробити онлайн.

«Ще одна важлива зміна пов’язана з тим, що можна відмовитись від пластикових бланків свідоцтва про реєстрацію транспортного та пластикового бланку посвідчення водія. Під час замовлення онлайн послуги обміну посвідчення водія або онлайн послуги перереєстрації транспортного засобу можна обрати опцію без виготовлення фізичного документу — тільки цифровий. Тобто, в Україні цифрові документи єПосвідчення водія та єСвідоцтво про реєстрацію транспортного засобу стають не просто так само чинними, як і фізичні документи, а можуть бути єдиними наявними, які дозволяють керувати транспортним засобом», — повідомив Володимир Баранець.

Важливо зазначити, що алгоритм оформлення таких електронних документів передбачає повну перевірку, всебічне опрацювання заявки адміністратором сервісного центру МВС. Але на бек-офісі, без особистого контакту із замовниками послуг. Тобто, відбувається перевірка даних за всіма потрібними базами і тільки потім схвалення заявки або ні. Якщо є в базах даних якась інформація, що перешкоджає наданню послуги, то таку заявку відхилять.

Надавати кожному вибір, як звернутись до нас за послугами: онлайн чи офлайн — ось що є головною метою таких змін.

Від 14 грудня 2022 року онлайн перереєстрацію робити дозволено, оформляти тільки онлайн посвідчення водія теж дозволять. Але процес імплементації законодавчих змін може відбутись у кілька етапів. Про етапність змін та запровадження всіх онлайн послуг обов’язково повідомлять громадян.