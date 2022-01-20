20.01.2022 14:00 Виталий Хиневич

Правительство изменило правила регистрации автомобилей в Украине

Кабмин принял новые изменения, которые меняют порядок регистрации авто.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "ТСН".

Сообщается, что Кабинет министров Украины 19 января принял изменения, согласно которым меняются правила регистрации и снятия с учета транспортных средств.

Нововведения касаются, прежде всего, машин, владельцы которых числятся в Едином реестре должников и конфискованных авто.

Теперь, помимо стандартного договора купли/продажи это может быть акт о приобретении через аукцион или акт, который регламентирует безвозмездную передачу конфискованного имущества.

Также постановление расширяет перечень исключений, в которых осуществляется перерегистрация автомобиля должников:

если перерегистрация не связана с отчуждением;

имущество приобретено на аукционных торгах по реализации конфискованных транспортных средств;

авто получено в виде погашения суммы задолженности;

авто получено бесплатно согласно распоряжения конфискованным имуществом.

Напомним, 12 января вступил в законную силу закон о Едином государственном реестре ветеранов войны и введении электронного удостоверения.