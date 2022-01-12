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12.01.2022  12:10   Виталий Хиневич

Реестр ветеранов войны начал работу в Украине: подробности

12 января вступил в законную силу закон о Едином государственном реестре ветеранов войны и введении электронного удостоверения.

Реестр ветеранов Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укринформ».
 
Сообщается, что согласно документу в Украине начинает действовать электронное удостоверение для ветеранов войны, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, участников войны и пострадавших участников Революции, а также членов их семей.
 
Таким образом, электронное удостоверение будет отображать информацию о личности человека, а также иметь уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода, штрих-кода или цифровой код.
 
 
Оформление такого документа будет бесплатным и базироваться на желании гражданина. Бумажная версия документа будет действовать наравне с цифровой версией.
 
Оформить электронное удостоверение можно при помощи мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг для подтверждения соответствующего статуса, получения льгот и компенсаций.
 
Напомним, в Украине может измениться процедура регистрации места жительства.
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  реестр ветеранов, харьков
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