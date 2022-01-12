12.01.2022 12:10 Виталий Хиневич

Реестр ветеранов войны начал работу в Украине: подробности

12 января вступил в законную силу закон о Едином государственном реестре ветеранов войны и введении электронного удостоверения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укринформ».

Сообщается, что согласно документу в Украине начинает действовать электронное удостоверение для ветеранов войны, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, участников войны и пострадавших участников Революции, а также членов их семей.

Таким образом, электронное удостоверение будет отображать информацию о личности человека, а также иметь уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода, штрих-кода или цифровой код.

Оформление такого документа будет бесплатным и базироваться на желании гражданина. Бумажная версия документа будет действовать наравне с цифровой версией.

Оформить электронное удостоверение можно при помощи мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг для подтверждения соответствующего статуса, получения льгот и компенсаций.

Напомним, в Украине может измениться процедура регистрации места жительства.