12.01.2022 12:10 Виталий Хиневич
Реестр ветеранов войны начал работу в Украине: подробности
12 января вступил в законную силу закон о Едином государственном реестре ветеранов войны и введении электронного удостоверения.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «Укринформ».
Сообщается, что согласно документу в Украине начинает действовать электронное удостоверение для ветеранов войны, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, участников войны и пострадавших участников Революции, а также членов их семей.
Таким образом, электронное удостоверение будет отображать информацию о личности человека, а также иметь уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода, штрих-кода или цифровой код.
Оформление такого документа будет бесплатным и базироваться на желании гражданина. Бумажная версия документа будет действовать наравне с цифровой версией.
Оформить электронное удостоверение можно при помощи мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг для подтверждения соответствующего статуса, получения льгот и компенсаций.
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