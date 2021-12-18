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18.12.2021  15:35   Виталий Хиневич

В «Діє» стала доступна новая услуга, актуальная для молодых родителей

Получить денежную компенсацию вместо «пакета малыша» теперь можно в приложении «Дія».

Компенсация
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины. 
 
Отмечается, что в приложении «Дія» запустили новую услугу, которая позволит получить денежную компенсацию за «пакет малыша».
 
Данная возможность будет доступна для родителей, которые отказались от «пакета малыша» в роддоме или управлении соцзащиты населения по месту жительства. Граждане, которые зарегистрируют обращение, получат компенсацию в размере 6300 гривен.
 
Напомним, переболевшие украинцы могут самостоятельно получить цифровой COVID-сертификат о выздоровлении.
 
Источник:   Министерство цифровой трансформации Украины
 Тэги:  дія, пакет малыша, харьков
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