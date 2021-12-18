18.12.2021 15:00 Виталий Хиневич

«Еще немного и я бы был размазан на столбе»: подробности аварии с такси в Харькове

На Белгородском шоссе 16 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Обозреватель».

Отмечается, что водитель брендированного автомобиля мог совершать перевозку пассажиров без водительских прав. По предварительной информации, права отобрали после предыдущего ДТП.

Предположительно, водитель Volkswagen Jetta не предоставил преимущество на дороге автомобилю КІА Optima и совершил столкновение.

В результате ДТП пострадала девушка водитель КІА. Она получила сотрясение мозга. В свою очередь пассажир такси разбил своим телом стекло авто, вылетев из салона. Владелица корейского автомобиля Евгения Остапова поделилась с пользователями социальной сети своими переживаниями.

«Моя машина уничтожена. И я не говорю про ужас, проносящийся в голове, пока от лобового удара меня кружило и било внутри салона и про мое состояние сейчас. Благодарна чему-то свыше, уберегшему от самого страшного. Я и пассажир такси, вылетевший в окно от удара в столб, уехали на скорой»,- отметила женщина.

Кроме этого, как сообщает потерпевшая. на место происшествия приезжали владельцы Volkswagen Jetta и рассказали, что авто действительно их, но они «занимаются стройками», к такси они не имеют отношения.

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Пассажир такси Сергей сейчас находится в больнице с многочисленными ушибами.

В свою очередь Сергей рассказал, что он вызвал такси через мобильное приложение. Вызов принял на вид 30-летний мужчина, который толком не разговаривал ни на украинском, ни на русском языках и курил в салоне авто.

Пассажир перед ударом смог сгруппироваться и закрыть руками голову. После столкновения он разбил головой стекло и вылетел из машины.

"Удача меня не оставила. 10 сантиметров левее – и я бы был размазан на столбе", –отметил Сергей.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие в Харькове произошло на Белгородском шоссе утром, 16 декабря. Автомобиль Volkswagen Jetta службы такси Bolt выехал на Белгородское шоссе со второстепенной дороги, где в это время двигался KIA Optima. В результате необдуманного маневра "кореец" влетел в "немца".