18.12.2021 14:05 Екатерина Стрельцова

Как переболевшим украинцам получить сертификат о выздоровлении в программе "Дія"- советы врача

Украинцы могут самостоятельно получить цифровой COVID-сертификат о выздоровлении, но что делать, если его не удаётся сгенерировать?

Корреспондент РЕДПОСТ узнал алгоритм действий у врача.

Как отметил заведующий центра первичной медико-санитарной помощи №2 городской поликлиники Дмитрий Струков, развитий событий может быть два.

Первый: когда пациент проходил обследование у своего семейного врача с диагнозом коронавирус, но по истечению болезни сертификат так и не подтянулся. Для этого человеку вновь необходимо обратиться к семейному врачу, чтобы тот проверил, правильно ли внесён диагноз и верность данных о пациенте, в том числе и паспортные данные.

«У врачей нет какой-то специальной кнопки, которая вносит информацию в «Дію», мы работаем лишь в системе «helsi», если после проверки выяснилось, что все данные были внесены верно, но сертификат так и не сгенерировался, тут уже врач оказывается бессилен», - отмечает заведующий ЦПМСП №2 городской поликлиники Дмитрий Струков

Второй вариант: когда пациент не проходил обследование у семейного врача, но лечился самостоятельно и имеет положительный тест.

«Тут уже мы идём на встречу своим пациентам и вносим данные о том, что человек переболел коронавирусом, после чего он может подтянуть сертификат о выздоровлении в «Дію», но, как мне известно, с 1 января это сделать будет невозможно», - говорит Дмитрий Струков.

Врач объясняет, что данные о болезни внести будет можно даже со следующего года, но получить в таком случае COVID-сертификат у пациента не выйдет.

Поэтому врачи рекомендуют при подозрении на коронавирус либо других первых симптомах вирусной болезни сразу же обращаться к своему семейному врачу.

Если пациент сдал ПЦР-тест самостоятельно, сообщить о его результате и о своём состоянии врачу. При этом обязательно во время течения болезни, а не после, если человек все-таки хочет получить сертификат о выздоровлении в «Діi».

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