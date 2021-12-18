    
Главная Новости Харькова Медицина Как переболевшим украинцам получить сертификат о выздоровлении в программе "Дія"- советы врача
18.12.2021  14:05   Екатерина Стрельцова

Как переболевшим украинцам получить сертификат о выздоровлении в программе "Дія"- советы врача

Украинцы могут самостоятельно получить цифровой COVID-сертификат о выздоровлении, но что делать, если его не удаётся сгенерировать?

Сертификат о выздоровлении
 
Корреспондент РЕДПОСТ узнал алгоритм действий у врача.
 
Как отметил заведующий центра первичной медико-санитарной помощи №2 городской поликлиники Дмитрий Струков, развитий событий может быть два. 
 
Первый: когда пациент проходил обследование у своего семейного врача с диагнозом коронавирус, но по истечению болезни сертификат так и не подтянулся. Для этого человеку вновь необходимо обратиться к семейному врачу, чтобы тот проверил, правильно ли внесён диагноз и верность данных о пациенте, в том числе и паспортные данные.
 
«У врачей нет какой-то специальной кнопки, которая вносит информацию в «Дію», мы работаем лишь в системе «helsi», если после проверки выяснилось, что все данные были внесены верно, но сертификат так и не сгенерировался, тут уже врач оказывается бессилен», - отмечает заведующий ЦПМСП №2 городской поликлиники Дмитрий Струков
 
Второй вариант: когда пациент не проходил обследование у семейного врача, но лечился самостоятельно и имеет положительный тест. 
 
«Тут уже мы идём на встречу своим пациентам и вносим данные о том, что человек переболел коронавирусом, после чего он может подтянуть сертификат о выздоровлении в «Дію», но, как мне известно, с 1 января это сделать будет невозможно», - говорит Дмитрий Струков. 
 
 
Врач объясняет, что данные о болезни внести будет можно даже со следующего года, но получить в таком случае COVID-сертификат у пациента не выйдет.
 
Поэтому врачи рекомендуют при подозрении на коронавирус либо других первых симптомах вирусной болезни сразу же обращаться к своему семейному врачу.
 
Если пациент сдал ПЦР-тест самостоятельно, сообщить о его результате и о своём состоянии врачу. При этом обязательно во время течения болезни, а не после, если человек все-таки хочет получить сертификат о выздоровлении в «Діi».
 
Напомним, по информации главы Нацбанка Кирилла Шевченко, объем выплат по "вовиной тысяче" недостаточно большой, чтобы стимулировать потребительский спрос. Он не будет иметь эффекта на инфляцию.
 
Тэги:  коронавирус, сертификат, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.12 Медицина Новый штамм коронавируса пришел в Украину 18.12 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 18 декабря 17.12 Медицина Кого ещё Минздрав обязал вакцинироваться против COVID
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 