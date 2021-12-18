18.12.2021 13:30 Виталий Хиневич

В Украине исчезнут военкоматы: подробности

Изменения в положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу Кабмин внес на своем заседании 15 декабря.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Отмечается, что название военных комиссариатов сменится на центр комплектования и социальной поддержки. Должность военного комиссара будет значится как руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Кроме этого, детализирован порядок оформления учетной документации для граждан с особыми потребностями, которые имеют тяжелые заболевания и лишенные возможности свободно передвигаться.

Также изменения в Положение внесены в части, касающейся усовершенствования отдельных вопросов взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, организациями, учреждениями, предприятиями по учетно-призывной работе.

Напомним, Украинскую границу с Беларусью будут охранять современные вертолеты . Воздушное судно имеет современное спутниковое оборудование, громкоговорители, систему цифровой связи, электрическую лебедку и аварийное плавучее снаряжение.