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18.12.2021  13:30   Виталий Хиневич

В Украине исчезнут военкоматы: подробности

Изменения в положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу Кабмин внес на своем заседании 15 декабря.

В Украине исчезнут военкоматы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
 
Отмечается, что название военных комиссариатов сменится на центр комплектования и социальной поддержки. Должность военного комиссара будет значится как руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки.
 
Кроме этого, детализирован порядок оформления учетной документации для граждан с особыми потребностями, которые имеют тяжелые заболевания и лишенные возможности свободно передвигаться.
 
Также изменения в Положение внесены в части, касающейся усовершенствования отдельных вопросов взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, организациями, учреждениями, предприятиями по учетно-призывной работе.
 
Напомним, Украинскую границу с Беларусью будут охранять современные вертолеты. Воздушное судно имеет современное спутниковое оборудование, громкоговорители, систему цифровой связи, электрическую лебедку и аварийное плавучее снаряжение. 
 
Источник:   Министерство обороны Украины
 Тэги:  военкоматы, харьков
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