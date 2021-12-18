18.12.2021 12:55 Виталий Хиневич

Встретить Новый год под стук колес: дополнительный поезд назначили из Харькова

31 декабря из Харькова отправится в Киев дополнительный поезд.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Укрзалізниці».

Отмечается, что дополнительный поезд №170/253 Киев — Харьков отправится из столицы 31 декабря в 13:50, прибывает он в Харьков 22:20. Обратный рейс из Харькова будет также 31 декабря, однако отправление состава состоится в 23:29, в Киев он прибудет уже 1 января в 8:28. Таким образом, пассажиры, которые будут направляться из Харькова в Киев данным поездом, встретят Новый год в дороге.

Читайте также: В Харькове появятся новые поезда

Кроме этого стоит отметить, что с 19 декабря региональный поезд №887 Харьков-Попасная будет отправляться из Харькова ежедневно, кроме среды, в 17:33 и прибывать в Попасную в 22:53. Обратно поезд №888 будет совершать рейс 20 декабря из Попасной. Он будет курсировать ежедневно, кроме четверга, в 03:48 и прибывать в Харьков в 08:47.

Напомним, "Укрзалізниця" завершила финальную приемку еще 5 новых купейных пассажирских вагонов , приобретенных на средства государственного бюджета.