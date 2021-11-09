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09.11.2021  17:20   Виталий Хиневич

В Харькове появятся новые поезда: подробности

Харьков – одно из направлений, которое рассматривается для перспективы их запуска.

Новые поезда в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци».
 
Отмечается, что компания получила новые дизельные поезда «Крюковского вагоностроительного завода».
 
Два поезда в скором времени выйдут на маршруты, еще один дизель-поезд "Укрзализныця" получит до конца текущего года. 
 
 
Есть ряд вариантов того, на какие маршруты направят новоприобретенную технику и в двух из них значится Харьков:
  • Львов – Тернополь – Черновцы – Коломия;
  • Попасная – Купянск – Харьков;
  • Харьков – Сумы – Ворожба.
 
Всего транспортная компания намерена заказать 20 единиц дизель-поездов типа ГПКр-3.
 
Напомним, "Укрзализныця" начинает передачу в долгосрочную аренду торговых площадей железнодорожных вокзалов. В течение лета компания планировала передать в аренду более 41,5 тыс. кв. м площадей 24 украинских железнодорожных вокзалов.
 
Источник:   Укрзализныця
 Тэги:  южд, поезда, харьков
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