09.11.2021 17:20 Виталий Хиневич

В Харькове появятся новые поезда: подробности

Харьков – одно из направлений, которое рассматривается для перспективы их запуска.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци».

Отмечается, что компания получила новые дизельные поезда «Крюковского вагоностроительного завода».

Два поезда в скором времени выйдут на маршруты, еще один дизель-поезд "Укрзализныця" получит до конца текущего года.

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Есть ряд вариантов того, на какие маршруты направят новоприобретенную технику и в двух из них значится Харьков:

Львов – Тернополь – Черновцы – Коломия;

Попасная – Купянск – Харьков;

Харьков – Сумы – Ворожба.

Всего транспортная компания намерена заказать 20 единиц дизель-поездов типа ГПКр-3.

Напомним, "Укрзализныця" начинает передачу в долгосрочную аренду торговых площадей железнодорожных вокзалов . В течение лета компания планировала передать в аренду более 41,5 тыс. кв. м площадей 24 украинских железнодорожных вокзалов.