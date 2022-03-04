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04.03.2022  12:06   Евгений Клочко

В районе Южного вокзала в Харькове уберут транспорт, который бросили харьковчане

Полиция начнет освобождать близлежащую территорию железнодорожного вокзала от брошенных автомобилей.


Фото: Суспільне
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харькововской области.
 
По информации правоохранителей, в районе Южного вокзала образовалась огромная пробка из-за большого количества автомобилей. Скорее всего, их владельцы эвакуировались, оставив автомобили на территории железнодорожного вокзала.
 
По словам главы нацполиции Харьковской области Владимира Тимошко, из-за такого количества брошенного транспорта, создалась пробка, которая мешает свободному движению людей, служебному транспорту м создает серьезную опасность при обстреле.
 
 - Мы предупреждаем, что все автомобили, стоящие на территории, прилегающей к Южной железной дороге, будут эвакуированы, - сказал Владимир Тимошко. – Полиция не будет разбираться с причинами, и будет освобождать территорию от заброшенных автомобилей.
 
Полиция будет обеспечивать порядок и возможность другим людям свободно добраться до здания Южной железной дороги, а служебному транспорту полиции, медиков, спасателей - оперативно оказывать помощь в случае необходимости.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  агрессия россии, южд, полиция, харьков
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