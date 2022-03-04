04.03.2022 12:06 Евгений Клочко
В районе Южного вокзала в Харькове уберут транспорт, который бросили харьковчане
Полиция начнет освобождать близлежащую территорию железнодорожного вокзала от брошенных автомобилей.
Фото: Суспільне
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харькововской области.
По информации правоохранителей, в районе Южного вокзала образовалась огромная пробка из-за большого количества автомобилей. Скорее всего, их владельцы эвакуировались, оставив автомобили на территории железнодорожного вокзала.
По словам главы нацполиции Харьковской области Владимира Тимошко, из-за такого количества брошенного транспорта, создалась пробка, которая мешает свободному движению людей, служебному транспорту м создает серьезную опасность при обстреле.
- Мы предупреждаем, что все автомобили, стоящие на территории, прилегающей к Южной железной дороге, будут эвакуированы, - сказал Владимир Тимошко. – Полиция не будет разбираться с причинами, и будет освобождать территорию от заброшенных автомобилей.
Полиция будет обеспечивать порядок и возможность другим людям свободно добраться до здания Южной железной дороги, а служебному транспорту полиции, медиков, спасателей - оперативно оказывать помощь в случае необходимости.
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