13.12.2022 09:16 Рита Парфенова

Вифлеємський вогонь миру доставлять до Харкова

13 грудня будь-хто зможе отримати Вифлеємський вогонь миру для свого дому на залізничному вокзалі Харкова.





Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає РЕДПОСТ.



Удень 12 грудня залізничники отримали вогонь від українських пластунів і менше ніж за добу доправлять його на вокзали 22 обласних центрів та міст Конотоп і Краматорськ.



"Цієї зими скаутська традиція має для українців особливе значення. Коли всі українці живуть в умовах обстрілів та відключення електроенергії, сяйво вогню з Вифлеєму стане символом об’єднання та незламності у боротьбі за наше вільне та мирне майбутнє", - зазначають у компанії.



Також там зазначили, що вже вдруге за рік Укрзалізниця доставляє світло Вифлеємського вогню миру до 22 обласних центрів та міст Конотоп і Краматорськ менш ніж за добу.