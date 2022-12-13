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13.12.2022  09:16   Рита Парфенова

Вифлеємський вогонь миру доставлять до Харкова

13 грудня будь-хто зможе отримати Вифлеємський вогонь миру для свого дому на залізничному вокзалі Харкова.



Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає РЕДПОСТ.

Удень 12 грудня залізничники отримали вогонь від українських пластунів і менше ніж за добу доправлять його на вокзали 22 обласних центрів та міст Конотоп і Краматорськ.

"Цієї зими скаутська традиція має для українців особливе значення. Коли всі українці живуть в умовах обстрілів та відключення електроенергії, сяйво вогню з Вифлеєму стане символом об’єднання та незламності у боротьбі за наше вільне та мирне майбутнє", - зазначають у компанії.

Також там зазначили, що вже вдруге за рік Укрзалізниця доставляє світло Вифлеємського вогню миру до 22 обласних центрів та міст Конотоп і Краматорськ менш ніж за добу.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  вифлеемский огонь мира, харьков, южд
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