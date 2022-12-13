    
Главная Фото Суспільство Вифлеємський Вогонь Миру передали військовим, які боронять Харків (фото)
13.12.2022  12:35   

Вифлеємський Вогонь Миру передали військовим, які боронять Харків (фото)

У Харкові відбулася передача Вифлеємського Вогню Миру національною скаутськоїю організацією «ПЛАСТ» представникам Сил Оборони України.


Фото: Василь Голосний

Як передає кореспондент РЕДПОСТ, передача Вифлеємського Вогню Миру відбулася у Kharkiv Media Hub за участі ветеранів оборони Харкова та харківськими пластунами разом діючою станичною Київського ПЛАСТУ, ветеранкою Сил Територіальної Оборони України пані Лесею Філімоновою.

Ця акція започаткована пластунами у 1986 року до святкування Різдва. Її мета - поділитися символічним вогнем, запаленим Вифлеємі на місці народження Ісуса Христа, тим, хто святкує Різдво поза домом.

Першими ініціативу підтримали скаути Відня, а згодом — інших країн. До України вогонь вперше потрапив завдяки пластунам у 1992 році.

Нагадаємо, вдень 12 грудня представники Укрзалізниці отримали вогонь від українських пластунів і менше ніж за добу доправили його на вокзали 22 обласних центрів та міст Конотоп і Краматорськ.

Фотогалерея

Тэги:  вифлеемский огонь мира, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.12 Суспільство Вифлеємський Вогонь Миру доставлять до Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 