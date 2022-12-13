13.12.2022 12:35

Вифлеємський Вогонь Миру передали військовим, які боронять Харків (фото)

У Харкові відбулася передача Вифлеємського Вогню Миру національною скаутськоїю організацією «ПЛАСТ» представникам Сил Оборони України.



Фото: Василь Голосний

Як передає кореспондент РЕДПОСТ, передача Вифлеємського Вогню Миру відбулася у Kharkiv Media Hub за участі ветеранів оборони Харкова та харківськими пластунами разом діючою станичною Київського ПЛАСТУ, ветеранкою Сил Територіальної Оборони України пані Лесею Філімоновою.



Ця акція започаткована пластунами у 1986 року до святкування Різдва. Її мета - поділитися символічним вогнем, запаленим Вифлеємі на місці народження Ісуса Христа, тим, хто святкує Різдво поза домом.



Першими ініціативу підтримали скаути Відня, а згодом — інших країн. До України вогонь вперше потрапив завдяки пластунам у 1992 році.



Нагадаємо, вдень 12 грудня представники Укрзалізниці отримали вогонь від українських пластунів і менше ніж за добу доправили його на вокзали 22 обласних центрів та міст Конотоп і Краматорськ.

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