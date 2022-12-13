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13.12.2022  11:50   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 13 грудня

У період з 10 по 12 грудня офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 31 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 578 осіб. Одужало 307 214 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1105 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 15 осіб (із них 12 - мешканці міста Харкова). Десять позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, по два -  в Ізюмському та Чугуївському,  по одному - у Богодухівському та Куп’янському районах області.

Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харкові та області.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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