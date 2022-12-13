13.12.2022 10:39 Рита Парфенова

Медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харкові та області

Зареєстрована сумісна циркуляція вірусів респіраторної групи та вірусу SARS-CoV-2, може сприяти подальшому зростанню захворюваності.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр лабораторних досліджень, про це свідчать результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 49 тижні (з 5 по 11 грудня 2022 року). З урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) у цей період захворіла 1661 особа, з них 564 (34,0%) дитини віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається незначне зростання захворюваності на 4,7% за рахунок дорослого населення (на 8,6%).



Показник захворюваності становить 63,44 на 100 тис. населення, що менше минулорічного (на 49 тижні) у 5,4 рази та не перевищує показник епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.



Госпіталізовано 143 особи проти 110 на минулому тижні, що становить 8,6% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 24 дитини (16,8%). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається збільшення кількості госпіталізованих на 30,0%, як за рахунок дітей на 20,0% так і серед дорослих на 32,2%.



Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 139,63 на 100 тис. населення, найнижчий – у Ізюмському (45,59 на 100 тис. населення).



Заналом з початку епідсезону на грип та ГРВІ в області захворіло 22606 осіб (інт. показник на 100 тис. населення – 863,42), з них дітей – 6465 осіб (інт. показник на 100 тис. населення – 1514,31). Госпіталізовано 1744 особи (7,7% від числа захворілих), з них дітей – 342 особи (19,6% від числа госпіталізованих).



Станом на 12.12.2022 проти грипу щеплено 1024 особи, з них 846 – з груп ризику (у т.ч. 772 медичних працівника та 10 дітей).



З початку епідемічного сезону серед обстежених 2886 осіб у 1143 (39,6%) виявлено позитивні результати, з них у 1114 осіб (97,5%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 28 (2,4%) – РС-вірус та у 1 – вірус парагрипу. Віруси грипу не виявлено.

Нагадаємо, у Харківській області відкриють Центр допомоги населенню деокупованих громад.