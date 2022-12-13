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13.12.2022  10:39   Рита Парфенова

Медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харкові та області

Зареєстрована сумісна циркуляція вірусів респіраторної групи та вірусу SARS-CoV-2, може сприяти подальшому зростанню захворюваності.

грип та гострі респіраторні вірусні інфекції

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр лабораторних досліджень, про це свідчать результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 49 тижні (з 5 по 11 грудня 2022 року). З урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) у цей період захворіла 1661 особа, з них  564 (34,0%) дитини віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається незначне зростання захворюваності на 4,7% за рахунок дорослого населення (на 8,6%).

Показник захворюваності становить 63,44 на 100 тис. населення, що менше  минулорічного (на 49 тижні) у 5,4 рази та не перевищує показник епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу  відповідає низькому рівню.

Госпіталізовано 143 особи проти 110 на минулому тижні, що становить 8,6% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 24 дитини (16,8%). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається збільшення кількості госпіталізованих на 30,0%, як за рахунок дітей на 20,0% так і серед дорослих на 32,2%.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 139,63 на 100 тис. населення, найнижчий – у Ізюмському (45,59 на 100 тис. населення).

Заналом з початку епідсезону на грип та ГРВІ в області захворіло 22606 осіб (інт. показник на 100 тис. населення – 863,42), з них дітей – 6465 осіб (інт. показник на 100 тис. населення – 1514,31). Госпіталізовано 1744 особи (7,7% від числа захворілих), з них дітей  – 342 особи (19,6% від числа госпіталізованих).

Станом на 12.12.2022 проти грипу щеплено 1024 особи, з них 846 – з груп ризику (у т.ч. 772 медичних працівника та 10 дітей).

З початку епідемічного сезону серед обстежених 2886 осіб у 1143 (39,6%) виявлено позитивні результати, з них у 1114 осіб (97,5%) виявлено вірус     SARS-CoV-2, у 28 (2,4%) – РС-вірус та у 1 – вірус парагрипу. Віруси грипу не виявлено.

Нагадаємо, у Харківській області відкриють Центр допомоги населенню деокупованих громад.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  медики, харьков
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