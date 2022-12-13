Рятівники вивели жильців з задимленої багатоповерхівки у Харкові

Причиною полуденної пожежі у Харкові стало коротке замкнення електромережі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.
12 грудня о 12:03 у Харкові на вул. Харківських дивізій, 14 сталась пожежа. У житловому 10-типоверховому будинку на рівні 5-го та 6-го поверхів горіли електрощитові на площі 2 кв.м.
Через утворення сильного задимлення, щоб убезпечити мешканців, рятувальники організували їх евакуацію. Вони вивели на свіже повітря 7-ро людей.
Пожежу на допомогою 2-х вогнегасників загасили о 12:34.
За попередніми даними причиною виникнення загоряння стало коротке замкнення електромережі.
Нагадаємо, рятівники чотири години гасили пожежу у двоповерховому житловому будинку по вул. Погорелко, 7 Слобідського району м. Харкова.
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