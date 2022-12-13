13.12.2022 11:11 Рита Парфенова

Рятівники вивели жильців з задимленої багатоповерхівки у Харкові

Причиною полуденної пожежі у Харкові стало коротке замкнення електромережі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

12 грудня о 12:03 у Харкові на вул. Харківських дивізій, 14 сталась пожежа. У житловому 10-типоверховому будинку на рівні 5-го та 6-го поверхів горіли електрощитові на площі 2 кв.м.

Через утворення сильного задимлення, щоб убезпечити мешканців, рятувальники організували їх евакуацію. Вони вивели на свіже повітря 7-ро людей.

Пожежу на допомогою 2-х вогнегасників загасили о 12:34.

За попередніми даними причиною виникнення загоряння стало коротке замкнення електромережі.

Нагадаємо, рятівники чотири години гасили пожежу у двоповерховому житловому будинку по вул. Погорелко, 7 Слобідського району м. Харкова.