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13.12.2022  11:11   Рита Парфенова

Рятівники вивели жильців з задимленої багатоповерхівки у Харкові

Причиною полуденної пожежі у Харкові стало коротке замкнення електромережі.

задымленный подъезд

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

12 грудня о 12:03 у Харкові на вул. Харківських дивізій, 14 сталась пожежа. У житловому 10-типоверховому будинку на рівні 5-го та 6-го поверхів горіли електрощитові на площі 2 кв.м.

Через утворення сильного задимлення, щоб убезпечити мешканців, рятувальники організували їх евакуацію. Вони вивели на свіже повітря 7-ро людей.

Пожежу на допомогою 2-х вогнегасників загасили о 12:34.

За попередніми даними причиною виникнення загоряння стало коротке замкнення електромережі.

Нагадаємо, рятівники чотири години гасили пожежу у двоповерховому житловому будинку по вул. Погорелко, 7 Слобідського району м. Харкова.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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