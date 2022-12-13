13.12.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Водіїв Харківської області попередили про погіршення погодних умов

Синоптики прогнозують 13 грудня погіршення погодних умов.



Про це повідомляє Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

Повідомляється, що вдень почнеться сильний снігопад з південно-західної сторони, а зі східної сторони прогнозуються опади у вигляді дощу. Температура буде коливатися зі східу від +4°С та на заході до -3°С. На території області сильний снігопад постійно буде змінюватися з дощем. На ранок 14 грудня очікується ожеледиця, температура буде коливатися від -1°С до -5°С.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху на окремих ділянках доріг і вулиць. Служба автомобільних доріг у Харківській области радить утриматись від поїздок на далекі дістанції, бути пильними на дорогах та дотримуватися правил дорожнього руху.

Інформацію про стан автомобільних доріг чи допомогу можна отримати за телефоном: +38 067 400 60 80.

Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харкові та області.