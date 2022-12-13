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13.12.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

Водіїв Харківської області попередили про погіршення погодних умов

Синоптики прогнозують 13 грудня погіршення погодних умов.

дороги

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
Повідомляється, що вдень почнеться сильний снігопад з південно-західної сторони, а зі східної сторони прогнозуються опади у вигляді дощу. Температура буде коливатися зі східу від +4°С та на заході до -3°С. На території області сильний снігопад постійно буде змінюватися з дощем. На ранок 14 грудня очікується ожеледиця, температура буде коливатися від -1°С до -5°С.
 
Погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху на окремих ділянках доріг і вулиць. Служба автомобільних доріг у Харківській области радить утриматись від поїздок на далекі дістанції, бути пильними на дорогах та дотримуватися правил дорожнього руху.
 
Інформацію про стан автомобільних доріг чи допомогу можна отримати за телефоном: +38 067 400 60 80.
 
Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харкові та області.
 
Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  харьков, дороги
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