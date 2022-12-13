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13.12.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

Наслідки ракетного удару по Куп'янську (фото)

Окупанти здійснили ракетний обстріл міста Куп'янськ Харківської області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 13 грудня близько 4:30 окупанти здійснили обстріл Куп'янська.
 
В результаті повністю зруйновано двоповерхову адміністративну будівлю. За попередньою інформацією, обстріл відбувався ракетами С-300.
 
Харківська область
 
Крім цього наголошується, що в цей момент автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик у Куп‘янську, також потрапив під обстріл. Вибуховою хвилею вибило скло, отримав поранення 54-річний фельдшер.
 
Харківська область
 
Правоохоронці провели потрібні слідчі дії. Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили більш ніж два гектари території на наявність вибухонебезпечних предметів.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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