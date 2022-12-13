13.12.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

Наслідки ракетного удару по Куп'янську (фото)

Окупанти здійснили ракетний обстріл міста Куп'янськ Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 13 грудня близько 4:30 окупанти здійснили обстріл Куп'янська.

В результаті повністю зруйновано двоповерхову адміністративну будівлю. За попередньою інформацією, обстріл відбувався ракетами С-300.

Крім цього наголошується, що в цей момент автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик у Куп‘янську, також потрапив під обстріл. Вибуховою хвилею вибило скло, отримав поранення 54-річний фельдшер.

Правоохоронці провели потрібні слідчі дії. Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили більш ніж два гектари території на наявність вибухонебезпечних предметів.