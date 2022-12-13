13.12.2022 10:27 Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: майже дві сотні мін та боєприпасів знешкоджено за добу

Піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили більш ніж два гектари території на наявність вибухонебезпечних предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За добу 12 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 2,4 га території, 1,1 км ЛЕП.

Саперами виявлено та знешкоджено 193 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.

Загалом, починаючи з 8 вересня, піротехніки обстежили 1710 га території, 248,6 км автомобільних доріг, 579,7 км ЛЕП, 156 км залізничних колій та 187 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 45 тис. 950 ВНП.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ.