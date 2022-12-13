Чоловікові врятували життя на пожежі у Харкові

На пожежі у Харкові, яка не пов’язана з військовими діями, врятований 49-річний чоловік.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.
Пожежа на на вулиці Ощепкова, 16 у Харкові сталася 12 грудня о 20:38. Загоряння виникло на кухні у квартирі на 2-му поверсі житлової 5-типоверхівки.
Під час проведення розвідки вогнеборці 11-ї ДПРЧ відшукали у задимленій оселі її господаря, 1973 року народження, і вивели його з небезпечної зони, врятувавши життя.
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На кухні горіли домашні речі та всілякий непотріб на площі 5 кв.м. Пожежу загасили о 21:30. Її причина встановлюється.
Нагадаємо, рятівники чотири години гасили пожежу у двоповерховому житловому будинку по вул. Погорелко, 7 Слобідського району м. Харкова.
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