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13.12.2022  09:46   Рита Парфенова

Чоловікові врятували життя на пожежі у Харкові

На пожежі у Харкові, яка не пов’язана з військовими діями, врятований 49-річний чоловік.

спасатели гсчс харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Пожежа на на вулиці Ощепкова, 16 у Харкові сталася 12 грудня о 20:38. Загоряння виникло на кухні у квартирі на 2-му поверсі житлової 5-типоверхівки.

Під час проведення розвідки вогнеборці 11-ї ДПРЧ відшукали у задимленій оселі її господаря, 1973 року народження, і вивели його з небезпечної зони, врятувавши життя.

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На кухні горіли домашні речі та всілякий непотріб на площі 5 кв.м. Пожежу загасили о 21:30. Її причина встановлюється.

Нагадаємо, рятівники чотири години гасили пожежу у двоповерховому житловому будинку по вул. Погорелко, 7 Слобідського району м. Харкова.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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