Три людини загинули на пожежі під Харковом

У селищі Хорошеве Харківської області на пожежі в приватному будинку рятувальники знайшли тіла трьох загиблих
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.
Пожежа сталася 8 грудня о дев’ятій години вечора у приватному будинку в с. Хорошево Харківського району з причини, не пов’язаної з військовими діями.
На момент прибуття рятувальників будинок горів на площі 100 кв.м. Під час пожежогасіння в осередку пожежі виявлено тіла 3-х загиблих осіб, данні про яких наразі з’ясовуються. На місці працювали 4 відділення ДСНС на автоцистернах.
О 22:35 ДСНСники локалізували вогонь та о 02:18 ліквідували його. Причина виникнення загоряння встановлюється.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 8 по 9 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів. Тричі рятівники виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж.
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