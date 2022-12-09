09.12.2022 09:37 Рита Парфенова

Три людини загинули на пожежі під Харковом

У селищі Хорошеве Харківської області на пожежі в приватному будинку рятувальники знайшли тіла трьох загиблих

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Пожежа сталася 8 грудня о дев’ятій години вечора у приватному будинку в с. Хорошево Харківського району з причини, не пов’язаної з військовими діями.

На момент прибуття рятувальників будинок горів на площі 100 кв.м. Під час пожежогасіння в осередку пожежі виявлено тіла 3-х загиблих осіб, данні про яких наразі з’ясовуються. На місці працювали 4 відділення ДСНС на автоцистернах.

О 22:35 ДСНСники локалізували вогонь та о 02:18 ліквідували його. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 8 по 9 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів. Тричі рятівники виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж.