09.12.2022 09:10 Рита Парфенова

Троє людей госпиталізовано внаслідок ракетного обстрілу передмість Харкова

Внаслідок ракетного удару поранення отримали четверо людей: троє госпіталізовані, одному надали допомогу на місці.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ. Він зазначив, що протягом доби окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по Куп‘янському, Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах.



8 грудня після о пів на дев’яту вечора у селі Котляри Безлюдівської громаді, що в Харківському районі, внаслідок ракетних ударів пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, автомобілі.



За даними екстреної медичної допомоги, 3 людини госпіталізовані: 2 жінки 41 та 64 років, їхній стан середній, чоловік 40 років перебуває у важкому стані. Одному постраждалому надали допомогу на місці.



Близько дев’ятої години вечора у смт Коротич Пісочинській громаді ракетні удари пошкодили приватні домоволодіння, дахи будинків, господарчі споруди.



У м. Куп'янськ внаслідок обстрілів росіян горіли складські приміщення продовольчого підприємства. Без постраждалих.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 8 по 9 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів. Тричі рятівники виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж.