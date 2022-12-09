Внаслідок обстрілів Безлюдівської громади та Куп’янська виникли пожежі: оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 8 по 9 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів. Тричі рятівники виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 9 грудня.
Пожежі, що спричинені ворожими обстрілами трапились у Куп'янському та Харківському районах області.
О 15:55 рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків обстрілу одного з підприємств у м. Куп’яську, на території якого зайнявся склад. Площа горіння складала 1500 кв.м. Рятувальники 44-ї ДПРЧ працювали під постійними обстрілами, постійно наражаючись на небезпеку.
Близько 20:30 декілька ворожих ракет впали на території Безлюдівської громади. У селі Котляри одночасно виникли 2 пожежі у приватних садибах. Горіла господарча споруда і розбомблений гараж на загальній площі 150 кв.м. Також вибухом суттєво пошкоджено житловий будинок та 3 автомобіля. В результаті удару 3 особи зазнали поранень. Перші рятувальні підрозділи прибули до місця події о 21:09. Вже о 22:53 пожежі були ліквідовані. Працювали 5 оперативних відділень на автоцистернах.
Три рази протягом доби рятувальні підрозділи виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж. Близько 07:45 обстрілом з боку окупаційних військ суттєво пошкоджено будинок культури у м. Куп’янську. Також внаслідок вечірнього ракетного удару по Безлюдівській громаді у с. Коротич зазнали пошкоджень ще 4 приватні домоволодіння. На щастя в даних випадках обійшлося без жертв.
Загалом за добу з 8 по 9 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 вибухонебезпечні предмети.
Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та с. Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 20 тонн питної води.
Нагадаємо, протягом доби з 8 по 9 грудня військові рф обстрілювали щонайменше 8 населених пунктів Харківської області.
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