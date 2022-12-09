09.12.2022 08:10 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 8 по 9 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше вісім населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку вогневого ураження з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів:

Стрілеча,

Тернова,

Стариця,

Огірцеве,

Куп’янськ.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Зафіксовано обстріли з танків та різнотипової артилерії по районах населених пунктів:

Синьківка,

Піщане,

Першотравневе.

Нагадаємо, раніше окупанти завдали авіаційного удару неподалік села Кам’янка Харківської області.