    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Харківської області
09.12.2022  08:10   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 8 по 9 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше вісім населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку вогневого ураження з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів:

  • Стрілеча,
  • Тернова,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Куп’янськ.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Зафіксовано обстріли з танків та різнотипової артилерії по районах населених пунктів:

  • Синьківка,
  • Піщане,
  • Першотравневе.

Нагадаємо, раніше окупанти завдали авіаційного удару неподалік села Кам’янка Харківської області.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.12 Армія Ворог атакував населений пункт на півночі від Харкова 07.12 Армія Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Харківської області 06.12 Армія Окупанти нанесли авіаудар по селу на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 