Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 8 по 9 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше вісім населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку вогневого ураження з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник обороняється. Зафіксовано обстріли з танків та різнотипової артилерії по районах населених пунктів:
Нагадаємо, раніше окупанти завдали авіаційного удару неподалік села Кам’янка Харківської області.
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