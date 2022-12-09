09.12.2022 07:30 Рита Парфенова

9 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.

9 грудня 2003 року в мексиканському місті Меріда на політичній конференції високого рівня було відкрито для підписання Конвенції ООН проти корупції.



Документ зобов'язує держави, які його підписали, оголосити кримінальним злочином хабара, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів. Згідно з одним із положень конвенції, необхідно повертати кошти в ту країну, звідки вони надійшли в результаті корупції. Конвенція – перший такий документ. Він особливо важливий для країн, де корумпованість усіх структур завдає шкоди національному добробуту.



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9 грудня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої гідності та попередження цього злочину.



Дата була обрана у зв'язку з тим, що цього дня 1948 року Генасамблея ухвалила Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Прикмети дня

За народним календарем сьогодні Юр'єв день.



За традицією в цей день, якщо на людину попереду чекала далека дорога, необхідно було відслужити молебень про благополучне завершення шляху.



Також до Єгорія треба було роздати всі борги, інакше можна було прожити все життя у боржниках.



Щоб передбачити погоду, ходили слухати воду у колодязі. Якщо ні плескоту, ні шереху з колодязя чути не було — чекали на спокійну зиму. Якщо ж по воді йшла брижі — це віщувало завірюхи та бурани.

Що не можна робити на Юр'єв день

Не можна залишатися цього дня у боржниках.



Не варто вирушати у далеку дорогу.



Заборонено лежати та ледарити: святий Георгій благоволіє працьовитим.



Використовувати гребені, гребінці, ножиці – за повір'ям, це зашкодить волоссю.

Також цього дня

У 1608 народився Джон Мільтон, англійський поет і мислитель («Втрачений рай»).



1842 – в Англії випущено першу різдвяну листівку.



1884 – Левант Річардсон із Чикаго запатентував роликові ковзани. А кажуть, зими раніше суворі...



1916 – народився Кірк Дуглас, американський актор («Спартак», «Жадібність», «Оскар»), батько двох акторів, Майкла та Еріка Дугласов, та двох продюсерів – Джоеля та Пітера Дугласов.



1929 – організовано Реологічне суспільство – некомерційне наукове товариство, що об'єднує фізиків, хіміків, біологів, інженерів та математиків, які виявляють інтерес до проблем реології – науки про деформації та плинність матеріалів.



1934 – народилася Джуді Денч, англійська актриса («Шоколад», «Гордість і упередження», «Як важливо бути серйозним» та начальниця М. агента 007 у «бондіані»).



1953 – народився Джон Малкович, американський актор, продюсер та режисер.



1968 – американський винахідник Дуглас Енгельбарт із Стенфордського дослідницького інституту представив першу у світі комп'ютерну мишу. Винахід Дугласа Енгельбарта був дерев'яний куб на коліщатках з однією кнопкою. Своїм ім'ям комп'ютерна миша зобов'язана дроту – він нагадував винахіднику хвіст справжньої миші.



1997 – зробили перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку «Київстар»



2005 - у Лондоні закінчилася експлуатація "Рутмайстрів" - знаменитих двоповерхових червоних автобусів.



2007 – у Ялті відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.



2011 - заявила про закриття українська студія GSC Game Publishing, яка розробила відомі ігри S.T.A.L.K.E.R. та Козаки. S.T.A.L.K.E.R.2, проект компанії GSC Game World, був заморожений.

Іменини відзначають:

Василь, Георгій (Єгор, Єгорій, Юрій), Данило, Іван, Ілля, Інокентій, Михайло, Микола, Назар, Опанас, Петро, Тихін, Юліан, Яків.