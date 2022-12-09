Ракетний удар по Харкову ввечері 8 грудня: є постраждалі (фото)

Близько дев’ятої години вечора 8 грудня військові рф здійними ракетний удар по Харкову. Ракети влучили в приватний сектор передмістя.
Про влучання ракети у Харківському районі повідомив в голова ОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ. Частину російських ракет збили сили ППО.
«Російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні», – написав він на своїй сторінці в Телеграм.
Від ворожої атаки постраждали декілька приватниї домовладігь: в одне лучила ракета, ще як мінімум 3 отримали ушкодження від уламків ракет.
Станом на вечір 8 грудня відомо про чотирьох поранених: 2 чоловіка та 2 жінки. Один із чоловіків у тяжкому стані.
Нагадаємо, протягом доби з 8 по 9 грудня військові рф обстрілювали щонайменше 8 населених пунктів Харківської області.
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