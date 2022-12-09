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09.12.2022  10:01   Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: більше сотні мін та боєприпасів знешкоджено за добу

Піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили кілометри автодоріг, ЛЕП та залізничних колій.

сапер гсчс

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За добу 8 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 5,2 га території, біля 3 км ЛЕП, 2,3 км залізничних колій.

Саперами виявлено та знешкоджено 122 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 112 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.

Загалом, починаючи з 8 вересня, піротехніки обстежили 1701 га території, 248,6 км автомобільних доріг, 573 км ЛЕП, 156 км залізничних колій та 187 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 45 тис. 245 ВНП.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 8 по 9 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів. Тричі рятівники виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  разминирование, гсчс, харьков
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