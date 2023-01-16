    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Розмінування Харківщини: піротехніки шукають міни вздовж ЛЕП
16.01.2023  10:02   Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: піротехніки шукають міни вздовж ЛЕП

Протягом доби з 15 по 16 січня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили подад сотню вибухових предметів.

сапер гсчс

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 15 січня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 1,4 га території, 3,1 км ЛЕП. Саперами виявлено та знешкоджено 132 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 14 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 71 особи особового складу та 28 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1858,8 га території, 253 км автомобільних доріг, 767,4 км ЛЕП, 156,2 км залізничних колій та 188,6 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 49 тис. 305 ВНП.

Нгадаємо, у Харківській області за добу з 15 по 16 січня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  разминирование, гсчс, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.01 Надзвичайні події Рятувальники розповіли, як відбувається розмінування Харківської області 03.01 Суспільство У населеному пункті Харківської області працюватимуть сапери: можливі звуки вибухів 26.12 Надзвичайні події Розмінування Харківщини: понад два десятки боєприпасів знешкоджено за добу
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 