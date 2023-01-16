16.01.2023 10:02 Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: піротехніки шукають міни вздовж ЛЕП

Протягом доби з 15 по 16 січня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили подад сотню вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 15 січня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 1,4 га території, 3,1 км ЛЕП. Саперами виявлено та знешкоджено 132 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 14 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 71 особи особового складу та 28 одиниць техніки.



Починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1858,8 га території, 253 км автомобільних доріг, 767,4 км ЛЕП, 156,2 км залізничних колій та 188,6 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 49 тис. 305 ВНП.

Нгадаємо, у Харківській області за добу з 15 по 16 січня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.



