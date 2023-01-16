У Харкові затримали торговця зброєю (фото)

Правоохоронці Харкова затримали чоловіка, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів і навіть встиг на цьому підзаробити
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, затриманий харків’янин, який незаконно зберігав та здійснював продаж зброї та боєприпасів.
У жовтні минулого року правоохоронцями було задокументовано факт продажу чоловіком автомата АК-74 та 90 набоїв на загальну суму 84 000 гривень.
14 січня ділок продав іншій особі автомат АК-74, 5 гранат РГН російського виробництва із запалами, цинк патронів – 1080 штук та дві протитанкові міни загальною вартістю 160 тисяч гривень. Цього ж дня правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України.
Під час обшуків у чоловіка виявляли та вилучили: два авомати АК-74, гранати, пристрій для безшумної стрільби, акумулятивні реактивні снаряди різного типу до ручного гранатомета у кількості 61 шт., майже 4 тисячі набоїв, близько 5 кг тротилу, 3 ручних гранатомети, пістолет, димові шашки, 4 окопні снаряди та 12 стартових порохових зарядів до ручних гранатометів.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 34-річному харків‘янину за фактом носіння, зберігання, придбання, збуту вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування будуть призначені відповідні експертизи.
Комментариев: 0
Якщо якесь завдання не піддається прямому тиску, спробуйте пошукати інші варіанти – сьогодні ви зумієте виявити хитромудрий хід, який наблизить вас до мети.
Синоптки прогнозуют похмуру погоду без опадів.
16 січня відзначається Всесвітній день The Beatles.
влажность:
давление:
ветер: