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16.01.2023  10:50   Рита Парфенова

У Харкові затримали торговця зброєю (фото)

Правоохоронці Харкова затримали чоловіка, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів і навіть встиг на цьому підзаробити 

У Харкові затримали чоловіка, який незаконно зберігав та торгував зброєю та боєприпасами

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, затриманий харків’янин, який незаконно зберігав та здійснював продаж зброї та боєприпасів.

У жовтні минулого року правоохоронцями було задокументовано факт продажу чоловіком автомата АК-74 та 90 набоїв на загальну суму 84 000 гривень.

14 січня ділок продав іншій особі автомат АК-74, 5 гранат РГН російського виробництва із запалами, цинк патронів – 1080 штук та дві протитанкові міни загальною вартістю 160 тисяч гривень. Цього ж дня правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

У Харкові затримали чоловіка, який незаконно зберігав та торгував зброєю та боєприпасами

Під час обшуків у чоловіка виявляли та вилучили: два авомати АК-74, гранати, пристрій для безшумної стрільби, акумулятивні реактивні снаряди різного типу до ручного гранатомета у кількості 61 шт., майже 4 тисячі набоїв, близько 5 кг тротилу, 3 ручних гранатомети, пістолет, димові шашки, 4 окопні снаряди та 12 стартових порохових зарядів до ручних гранатометів.

У Харкові затримали чоловіка, який незаконно зберігав та торгував зброєю та боєприпасами

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 34-річному харків‘янину за фактом носіння, зберігання, придбання, збуту вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування будуть призначені відповідні експертизи.

У Харкові затримали чоловіка, який незаконно зберігав та торгував зброєю та боєприпасами


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  оружие, прокуратура, харьков
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