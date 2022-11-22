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22.11.2022  16:19   Дмитро Колонєй

Мешканці Харківщини роззбруюються: здано сотні рушниць та тисячи боєпріпасів (фото)

Жителі Харківщини здають поліції незареєстровану зброю.

Здали сотні рушниць та автоматів, тисячи боєпріпасів мешканці Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із  посиланням на ГУ Нацполіції, з початку місяця громадяни добровільного здали до поліції Харківщини 584 одиниці зброї.
 
Здали сотні рушниць та автоматів, тисячи боєпріпасів мешканці Харківщини
 
Серед вилученого:
  • 21 одиниця нарізної зброї військових зразків,
  • 548 мисливських рушниць,
  • 8200 боєприпасів до різних видів зброї.
Здали сотні рушниць та автоматів, тисячи боєпріпасів мешканці Харківщини
 
Особи, які добровільно здали незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності. Можливість добровільно здати  зброю та боєприпаси є до 30 листопада 2022 року.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  оружие, боеприпасы, харьков
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