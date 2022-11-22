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22.11.2022  16:00   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 23 листопада

Синоптики прогнозують похмуру погоду.

Погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що вночі у східних та південно-східних, вдень у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях мокрий сніг та дощ, вранці та вдень у більшості західних областей ожеледь; на решті території без істотних опадів.
 
Вночі та вранці у західній та південній частинах туман. На дорогах, крім південної частини та більшості центральних областей, місцями ожеледиця.
 
Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
 
Температура в західних, північних та більшості центральних областей вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на крайньому півдні 8-13°.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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