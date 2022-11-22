22.11.2022 15:42 Дмитро Колонєй

Більшість частин іранських БПЛА виробляється у США та Європі

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, нові розвідувальні дані, зібрані зі збитих в Україні іранських безпілотників, свідчать, що більшість частин літаків виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках, що викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків і спонукає уряд США до розслідування.

Фахівці воєнної розвідки України дослідили, що три чверті компонентів іранських безпілотників американського виробництва. Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кілька безпілотників, у тому числі Mohajer-6, який приземлився неушкодженим.

Співробітники воєнної розвідки України з’ясували звідки походять комплектуючі безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для ведення бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР МО України виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану – фарсі.

Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній росії будуть передані до міжнародних організацій для накладення на них економічних санкцій.