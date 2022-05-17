Захватчики мечтают о беспилотниках и в ужасе от новых поставок оружия (видео)

17.05.2022 17:19 Дмитрий Колоней

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, перехваченных СБУ.

Как сообщает РЕДПОСТ , сылаясь нс СБУ, захватчики понимают бесперспективность развязанной войны, завидуя техническому превосходству ВСУ

«Нам бы беспилотники еб*чие, как у них «Байрактор». Была бы тема вообще ох*енная. Птички полетали, координаты просветили, то как уе*али нас» – жалуется своему другу контрактник, воюющий в Запорожье.

Он сам насмехается над фразой «величия» россии, потому что даже простые квадрокоптеры кафиры просят у спонсоров: «россия – дикая держава, блед. Сами замутили эту спецоперацию... россия е*учая, фермера нам собирают деньги, чтобы купить квадрики».

Поэтому захватчики с ужасом следят за новостями о новых поставках иностранного оружия для нужд ВСУ: «Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, сейчас они будут снабжать. Это вообще будет, это жо*а…».

Наверное, он еще не читали новостей о новых пушках и лендлизах.

Так что впереди у них много открытий. Не только в новостях, но и на поле боя!