Захватчики мечтают о беспилотниках и в ужасе от новых поставок оружия (видео)
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, перехваченных СБУ.
Как сообщает РЕДПОСТ, сылаясь нс СБУ, захватчики понимают бесперспективность развязанной войны, завидуя техническому превосходству ВСУ
«Нам бы беспилотники еб*чие, как у них «Байрактор». Была бы тема вообще ох*енная. Птички полетали, координаты просветили, то как уе*али нас» – жалуется своему другу контрактник, воюющий в Запорожье.
Он сам насмехается над фразой «величия» россии, потому что даже простые квадрокоптеры кафиры просят у спонсоров: «россия – дикая держава, блед. Сами замутили эту спецоперацию... россия е*учая, фермера нам собирают деньги, чтобы купить квадрики».
Поэтому захватчики с ужасом следят за новостями о новых поставках иностранного оружия для нужд ВСУ: «Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, сейчас они будут снабжать. Это вообще будет, это жо*а…».
Наверное, он еще не читали новостей о новых пушках и лендлизах.
Так что впереди у них много открытий. Не только в новостях, но и на поле боя!