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22.11.2022  15:25   Віталій Хінєвіч

У Національному музеї Голодомору представлять фотографії Харкова 1933 року

Уперше відвідувачі зможуть побачити унікальні фотографії Харкова.


У Національному музеї Голодомору представлять фотографії Харкова 1933 року
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики.
 
Повідомляється, що Національний музей Голодомору-геноциду презентує виставку «Leica, що бачила Голодомор». Уперше в Україні і світі відвідувачі зможуть побачити оригінальний альбом з фотографіями Харкова 1933 року та фотоапарат Leica ІІ, яким вони були зроблені. 
 
«Ці предмети належали австрійському інженерові Александру Вінербергеру і є найціннішими у світі експонатами з історії Голодомору, а світлини — доказами вчинення злочину і підтвердженням, що, незважаючи на зміну назви держави і її очільників, наміри Москви щодо України не змінилися, а непокараний злочин геноциду знайшов своє продовження у сучасній війні: 90 років тому Харків помирав від голоду, а сьогодні – від російських бомб і куль»,- зазначили в міністерстві.
 
Відкриття виставки відбудеться 23 листопада о 12:00 у Залі пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду. Захід триватиме з 23-27 листопада.
 
Нагадаємо, НБУ ввів в обіг монету до 300-річчя Сковороди.
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики
 Тэги:  фото, харьков, голодомор
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