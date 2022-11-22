22.11.2022 15:25 Віталій Хінєвіч

У Національному музеї Голодомору представлять фотографії Харкова 1933 року

Уперше відвідувачі зможуть побачити унікальні фотографії Харкова.



У Національному музеї Голодомору представлять фотографії Харкова 1933 року



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики.

Повідомляється, що Національний музей Голодомору-геноциду презентує виставку «Leica, що бачила Голодомор». Уперше в Україні і світі відвідувачі зможуть побачити оригінальний альбом з фотографіями Харкова 1933 року та фотоапарат Leica ІІ, яким вони були зроблені.

«Ці предмети належали австрійському інженерові Александру Вінербергеру і є найціннішими у світі експонатами з історії Голодомору, а світлини — доказами вчинення злочину і підтвердженням, що, незважаючи на зміну назви держави і її очільників, наміри Москви щодо України не змінилися, а непокараний злочин геноциду знайшов своє продовження у сучасній війні: 90 років тому Харків помирав від голоду, а сьогодні – від російських бомб і куль»,- зазначили в міністерстві.

Відкриття виставки відбудеться 23 листопада о 12:00 у Залі пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду. Захід триватиме з 23-27 листопада.