22.11.2022 15:15

Побратимська допомога. Фінське місто Турку розпочне збір опалювального обладнання для Харкова

В якості пожертвувань будуть прийматися лише обігрівачі, водяні насоси та обладнання для громадського харчування.



Фото: Esko Jämsä / AOP

Міська влада фінського міста Турку організує збір електро- та опалювального обладнання для українського міста-побратима Харкова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на интернет-видання yle.fi.

За словами мера міста Турку Мінни Арве, прийматимуть лише обігрівачі, водяні насоси та обладнання для громадського харчування, оскільки саме в цих предметах нині існує найбільша потреба.

"Це те обладнання, про яке просили влада Харкова", – каже Арве.

Вона нагадує, що приватні особи можуть об'єднатися задля придбання потрібного устаткування. Також можна надавати допомогу через благодійні організації.

Саме місто Турку придбає техніку на суму 30 тисяч євро через компанію Etra Oy, яка є офіційним партнером міста із закупівель.

Пожертви прийматимуться з 7 по 10 грудня 2022 року.

Нагадаємо, Турку та Харків стали містами-побратимами у серпні . Угоду про встановлення побратимських відносин 25 серпня підписали Харківський міський голова Ігор Терехов та бургомістр міста Турку Мінна Арве.

Серед основних напрямів співробітництва між містами - повоєнне відновлення та реконструкція міста Харкова, стимулювання розвитку підприємництва, обмін досвідом у сфері місцевого самоврядування, створення умов для можливості обміну школярами тощо.