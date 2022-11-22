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22.11.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

НБУ ввів в обіг монету до 300-річчя Сковороди

З 22 листопада вводиться в обіг монета під назвою «Сад божественних пісень».

монета
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди.
 
Повідомляється, що до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди НБУ презентує монету “Сад божественних пісень”. 
 
Монета номіналом 20 гривень, на аверсі якої розміщено символічний стилізований фонтан, який наповнює водою різні посудини, метафори людини та людської душі. З одного боку, вони всі різного розміру, отже, нерівні. З іншого, – усі вони наповнені, тому рівні. 
 
«Кожна посудина має різний об’єм, але отримує достатньо води для свого наповнення (пластичне втілення графічного малюнка Г. Сковороди «Нерівна всім рівність…»). Над життєдайним фонтаном “проростають райські” дерева, що формують сад божественних пісень, навколо яких «розтікаються» рядки зі збірки «Сад божественних пісень»,- розповіли в музеї.
 
На реверсі монети зображено метафоричну художньо-образну композицію: під деревцем вишні – юнак, який грає на сопілці, поряд – розкрита книга, символічний світ Г. Сковороди; навколо – дзеркальні символічні постаті, що намагаються ухопити філософа, та напис півколом – "світ ловив мене та не спіймав".
 
Нагадаємо, в Україні дистанційна школа «Оптіма» пропонує безкоштовне навчання для дошкільнят.
 
Источник:   Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди
 Тэги:  монета, сковорода
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